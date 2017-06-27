Новости дня

МЧС предупреждает об урагане и ливнях в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2017. ГУ МЧС России по Свердловской области предупреждает о ливнях, грозах и порывистом ветре в регионе до 15-18 метров в секунду в среду, 28 июня. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.



МЧС призывает в период непогоды без крайней необходимости не выходить из дома, отложить загородные поездки и походы, а также не пытаться найти укрытие под деревьями, так как велик риск не только попадания в них молний, но и того, что сильный ветер может ломать ветви деревьев, что может травмировать.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: