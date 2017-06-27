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В суд направлено очередное дело о хищении средств на Тавдинском гидролизном заводе

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2017. В суд направлено очередное дело о хищении средств на Тавдинском гидролизном заводе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенной группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере» предъявлено Юрию Косареву, который более 10 лет скрывался за рубежом.



По версии следствия, в январе 2000 года приказом внешнего управляющего в ОАО «Тавдинский гидролизный завод» прекращены полномочия правления, а генеральный директора завода Юрий Косарев, являвшийся в период с апреля 2000 года по март 2004 года депутатом думы муниципального образования «Тавдинский район», отстранен от выполнения функций по управлению и распоряжению имуществом.



В период с августа 2003 года по январь 2004 года Юрий Косарев совместно с Александром Куковякиным, а также с Фанией Наяновой и Сергеем Багреевым, занимавшими должности главного бухгалтера и директора ОАО «Тавдинский гидролизный завод» соответственно, похитили путем предоставления поддельных документов денежные средства предприятия на сумму более 2,6 млн руб., предназначенные для выплаты заработной платы работникам.



При этом, решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении ОАО «Тавдинский гидролизный завод» в марте 2002 года была введена процедура конкурсного производства.



Тавдинским городским судом в отношении С. Багреева в 2007 году вынесен обвинительный приговор, ему назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом 250 тыс. руб.



Приговором Тавдинского городского суда Ф. Наянова осуждена к 5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.



В феврале 2016 года Тавдинский районный суд вынес приговор и А. Куковякину, назначив ему 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и штраф в 500 тыс. руб.



Необходимо отметить, что Александр Куковякин с 2005 года скрывался от правоохранительных органов на территории Объединённых Арабских Эмиратов, был в 2015 году экстрадирован по запросу Генеральной прокуратуры РФ.



В связи с объявлением его в розыск материалы уголовного дела в отношении Юрия Косарева были выделены в отдельное производство. 21 марта 2017 года он прилетел в аэропорт Кольцово из Объединенных Арабских Эмиратов, где и был задержан сотрудниками правоохранительных органов.



В ходе расследования уголовного дела Юрий Косарев написал явку с повинной, признав в полном объеме предъявленное ему обвинение. Уголовное дело в отношении него направлено в Тавдинский районный суд для рассмотрения по существу.

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