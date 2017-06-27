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Официальный курс долл. США снизился на 11 коп., евро — на 12 коп.

27 июнь 2017 (15:43)

УрБК, Москва, 27.06.2017. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 28 июня. Курс долл. США снизился на 11,71 коп., составив 58,88 руб. Курс евро — на 12,53 коп. до 65,95 руб.

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