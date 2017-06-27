Новости дня
Официальный курс долл. США снизился на 11 коп., евро — на 12 коп.
27 июнь 2017 (15:43)
УрБК, Москва, 27.06.2017. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 28 июня. Курс долл. США снизился на 11,71 коп., составив 58,88 руб. Курс евро — на 12,53 коп. до 65,95 руб.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Официальный курс долл. США снизился на 65 коп., евро — на 59 коп.
- Официальный курс долл. США снизился на 49 коп., евро — на 47 коп.
- Официальный курс долл. США снизился на 9,24 коп., евро — на 1,23 коп.
- Официальный курс долл. США снизился на 8 коп., евро — на 6 коп.
- Официальный курс долл. США снизился на 7 коп., евро вырос на 20 коп.
Loading...