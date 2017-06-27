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Datsun отзывает почти 18 тыс. автомобилей из-за топливной трубки

УрБК, Москва, 27.06.2017. Компания «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС», являющаяся официальным представителем Datsun на российском рынке, объявила об отзыве 17 тыс. 778 транспортных средств марки Datsun. Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта.



Речь идет об автомобилях, произведенных с сентября 2015 ода по январь 2017 года.



Причиной отзыва является выявленная ошибка, допущенная поставщиком в производственном процессе. Произошла замена материала, из которого изготавливают топливную трубку, из-за чего ее геометрические размеры могут не соответствовать спецификации. Вследствие чего возможен контакт с тросом сцепления. Эксплуатация автомобиля с данной неисправностью может привести к повреждению топливной трубки, в результате вероятна утечка топлива, не исключено возгорание.



На транспортных средствах Datsun будет проведена замена топливной трубки. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

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