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Datsun отзывает почти 18 тыс. автомобилей из-за топливной трубки
27 июнь 2017 (15:22)
УрБК, Москва, 27.06.2017. Компания «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС», являющаяся официальным представителем Datsun на российском рынке, объявила об отзыве 17 тыс. 778 транспортных средств марки Datsun. Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта.
Речь идет об автомобилях, произведенных с сентября 2015 ода по январь 2017 года.
Причиной отзыва является выявленная ошибка, допущенная поставщиком в производственном процессе. Произошла замена материала, из которого изготавливают топливную трубку, из-за чего ее геометрические размеры могут не соответствовать спецификации. Вследствие чего возможен контакт с тросом сцепления. Эксплуатация автомобиля с данной неисправностью может привести к повреждению топливной трубки, в результате вероятна утечка топлива, не исключено возгорание.
На транспортных средствах Datsun будет проведена замена топливной трубки. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
Речь идет об автомобилях, произведенных с сентября 2015 ода по январь 2017 года.
Причиной отзыва является выявленная ошибка, допущенная поставщиком в производственном процессе. Произошла замена материала, из которого изготавливают топливную трубку, из-за чего ее геометрические размеры могут не соответствовать спецификации. Вследствие чего возможен контакт с тросом сцепления. Эксплуатация автомобиля с данной неисправностью может привести к повреждению топливной трубки, в результате вероятна утечка топлива, не исключено возгорание.
На транспортных средствах Datsun будет проведена замена топливной трубки. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
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