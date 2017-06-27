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Руководство ЕВРАЗ КГОКа опровергло массовое сокращение работников на предприятии
27 июнь 2017 (15:07)
УрБК, Екатеринбург, 27.06.2017. Управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКа, депутат Свердловской области Алексей Кушнарев опроверг слухи о сокращении 500 работников комбината в Качканаре, которые распространила профсоюзная организация предприятия.
По словам Алексея Кушнарева, на предприятии есть подразделения, где наблюдается переизбыток кадров, но их можно перевести в другие отделы. В целом на сегодняшний день на комбинате зафиксирована нехватка работников.
«Я представляю численность Качканарского ГОКа и вижу, что на сегодня есть нехватка людей. Есть места, в которых людей чуть больше, но их можно перевести из одного подразделения в другое, потому что если человек уйдет с ГОКа, в этом городе другой работы больше нет. И я, и ЕВРАЗ несем ответственность за этих людей. Там и речи не могло быть о сокращениях, даже мысли не было. Я считаю, что коллектив Качканарского ГОКа профессиональный, работоспособный, и, в общем-то, у нас все в порядке», — прокомментировал Алексей Кушнарев сегодня во время перерыва на заседании депутатов Законодательного собрания Свердловской области.
Напомним, сегодня профсоюзная организация Качканарского горно-обогатительного комбината планирует провести митинг. Организаторы заявляют, что тема акции — против сокращений, однако на предприятии неоднократно опровергали подобные слухи. В то же время качканарские СМИ называют наиболее вероятным бенефициаром протеста кандидата в губернаторы от КПРФ Алексея Парфёнова. Мэр Качканара Сергей Набоких решил предоставить коммунистам площадку для агитации в надежде на ответную помощь на предстоящих выборах главы города.
По словам Алексея Кушнарева, на предприятии есть подразделения, где наблюдается переизбыток кадров, но их можно перевести в другие отделы. В целом на сегодняшний день на комбинате зафиксирована нехватка работников.
«Я представляю численность Качканарского ГОКа и вижу, что на сегодня есть нехватка людей. Есть места, в которых людей чуть больше, но их можно перевести из одного подразделения в другое, потому что если человек уйдет с ГОКа, в этом городе другой работы больше нет. И я, и ЕВРАЗ несем ответственность за этих людей. Там и речи не могло быть о сокращениях, даже мысли не было. Я считаю, что коллектив Качканарского ГОКа профессиональный, работоспособный, и, в общем-то, у нас все в порядке», — прокомментировал Алексей Кушнарев сегодня во время перерыва на заседании депутатов Законодательного собрания Свердловской области.
Напомним, сегодня профсоюзная организация Качканарского горно-обогатительного комбината планирует провести митинг. Организаторы заявляют, что тема акции — против сокращений, однако на предприятии неоднократно опровергали подобные слухи. В то же время качканарские СМИ называют наиболее вероятным бенефициаром протеста кандидата в губернаторы от КПРФ Алексея Парфёнова. Мэр Качканара Сергей Набоких решил предоставить коммунистам площадку для агитации в надежде на ответную помощь на предстоящих выборах главы города.
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