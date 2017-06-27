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НБКИ: C начала 2017 года средний размер потребкредита в Челябинской области вырос на 10,1%

УрБК, Челябинск, 27.06.2017. За первые 5 месяцев 2017 года средний размер потребительского кредита в Челябинской области вырос на 10,1% и достиг 135 тыс. 103 руб. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



По России в мае 2017 года средний размер кредита на покупку потребительских товаров (потребительского кредита) в стране составил 145,3 тыс. руб., увеличившись по сравнению с декабрем 2016 года на 17,9% или на 22,1 тыс. руб. При этом упомянутый рост компенсировал полугодовое падение данного показателя в 2016 году — с мая по декабрь 2016 года средний размер потребкредита снижался на 7,5 тыс. руб.



В мае 2017 года самые высокие значения среднего размера выданных кредитов на покупку потребительских товаров были зафиксированы в Москве (410,2 тыс. руб.), Московской области (286,2 тыс. руб.), Ямало-Ненецком (265,1 тыс. руб.) и Чукотском АО (226,5 тыс. руб.), а самые низкие — в Ненецком АО (61,6 тыс. руб.), Республике Ингушетия (66,4 тыс. руб.), Костромской области (67,8 тыс. руб.) и Республике Марий Эл (73,8 тыс. руб.).



«После некоторого снижения во II половине прошлого года в 2017 году средний размер выдаваемых потребительских кредитов уверенно растет. Наряду с увеличением выдачи потребительских кредитов это свидетельствует о том, что у банков восстановился «докризисный» аппетит к риску. Даже с учетом общего улучшения процедуры управления кредитными рисками банки находят возможности для наращивания выдачи потребительских кредитов и увеличения их размеров. Однако делать это становится все труднее, так как «хороших» заемщиков остается все меньше в связи с нестабильной ситуацией с их реальными доходами», — говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

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