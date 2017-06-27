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Дума Асбеста запретила строительство сурьмяного завода

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2017. Городская дума Асбеста на публичных слушаниях приняла решение о запрете производства сурьмы на территории города. Об этом сообщает «Народное телевидение Асбеста».



На 92-ом заседании думы 27 июня 2017 года депутаты приняли и утвердили новые правила землепользования и застройки (ПЗЗ), которые за день до этого прошли через публичные слушания.



«Сформировано правовое поле, в рамках которого на своем участке Национальная сурьмяная компания не сможет запустить производство. НТЦ «Экотехпром» также не смогут пользоваться ранее существовавшими пробелами в нормативно-правовой базе, благодаря которым они отделывались минимальными штрафами и предписаниями. Сейчас их деятельность должна быть, безусловно, прекращена», — говорится в сообщении.



Поясняется, что новые правилам землепользования условно поделили территорию города на зоны промышленности на две подзоны по категориям опасности. В первую зону попал, в частности, Асбестовский ремонтно-машиностроительный завод. Остальные земли были отнесены ко второй зоне, где по правилам не должно размещаться опасное производство. Именно в эту зону попали территории, где должен был быть размещен сурьмяной завод.



Из 167 присутствующих на слушаниях человек за новые правила землепользования проголосовали 150, остальные воздержались.



Отметим, что инвестором сурьмяного производства выступает Национальная сурьмяная компания, совладельцем которой является Игорь Ротенберг — сын миллиардера Аркадия Ротенберга.

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