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Почти 80% сотрудников свердловских компаний приходится задерживаться на работе
27 июнь 2017 (14:04)
УрБК, Екатеринбург, 27.06.2017. Большей части (79%) жителей Свердловской области приходится задерживаться на работе после окончания рабочего дня. Об этом сообщает служба исследований HeadHunter.
Из этого числа 19% респондентов задерживаются на работе каждый день, 45% — несколько раз в неделю и 15% — раз в неделю.
Чаще остальных задерживаются на работе ежедневно работники банковской сферы (26%) и госсектора (24%). Несколько раз в неделю приходится задерживаться 53% работников сферы спорта и фитнеса и 52% работников сферы туризма. Никогда не задерживаются на работе 11% работников сферы управления персоналом.
Чаще всего респондентам приходится задерживаться на 1-2 часа после окончания рабочего дня (63%), при этом 8% свердловчан задерживаются более чем на 3 часа. Менее чем на час приходится оставаться 27% опрошенных.
На 3 и более часов чаще всего задерживаются представители рабочих профессий и добывающей сферы (23% и 19% соответственно). На 1-2 часа задерживаются 68% работников госсектора и 67% юристов.
Основными причинами, по которым сотрудники компаний Свердловской области обычно задерживаются на работе, оказались ситуации, когда срочно нужно выполнить какую-то работу или когда того требует начальство (42% и 50% респондентов). Для 13% респондентов в пустом офисе лучше работается, поэтому они задерживаются на работе. Среди причин также можно отметить работу «до последнего клиента» и просто «любимую работу», когда сотрудники просто «не могут остановиться». Также среди причин были указаны «большой объем работы», «нехватка сотрудников», «чрезвычайные ситуации».
Из этого числа 19% респондентов задерживаются на работе каждый день, 45% — несколько раз в неделю и 15% — раз в неделю.
Чаще остальных задерживаются на работе ежедневно работники банковской сферы (26%) и госсектора (24%). Несколько раз в неделю приходится задерживаться 53% работников сферы спорта и фитнеса и 52% работников сферы туризма. Никогда не задерживаются на работе 11% работников сферы управления персоналом.
Чаще всего респондентам приходится задерживаться на 1-2 часа после окончания рабочего дня (63%), при этом 8% свердловчан задерживаются более чем на 3 часа. Менее чем на час приходится оставаться 27% опрошенных.
На 3 и более часов чаще всего задерживаются представители рабочих профессий и добывающей сферы (23% и 19% соответственно). На 1-2 часа задерживаются 68% работников госсектора и 67% юристов.
Основными причинами, по которым сотрудники компаний Свердловской области обычно задерживаются на работе, оказались ситуации, когда срочно нужно выполнить какую-то работу или когда того требует начальство (42% и 50% респондентов). Для 13% респондентов в пустом офисе лучше работается, поэтому они задерживаются на работе. Среди причин также можно отметить работу «до последнего клиента» и просто «любимую работу», когда сотрудники просто «не могут остановиться». Также среди причин были указаны «большой объем работы», «нехватка сотрудников», «чрезвычайные ситуации».
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