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В Академическом районе запустили продажу паркингов в рассрочку

27 июнь 2017 (13:23)

УрБК, Екатеринбург, 26.06.2017. В Академическом районе стартовали новые условия покупки машино-мест для автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба «РСГ-Академическое».

«Приобретение паркинга в длинную рассрочку с небольшим ежемесячным платежом делает покупку комфортной для семейного бюджета», — говорится в сообщении.

Специальная акция действует на паркинг в I квартале Академического района (расположен под домами по ул. Сахарова, 68, 70, ул. Павла Шаманова, 17, 15, 13).

В рассрочку можно купить машино-место площадью от 14 до 52 кв. м. Период рассрочки — до 74 месяцев. Первоначальный взнос — от 50 тыс. руб. Минимальный ежемесячный платеж — от 5 тыс. руб.

Акция действует до 30 июня 2017 года. Рассрочку предоставляет АО «РСГ-Академическое».

В Академическом районе запустили продажу паркингов в рассрочку
АО «РСГ-Академическое», офис продаж:
ул. Вильгельма де Геннина, 31.
Тел.: (343) 222-7-222.
www.akademicheskiy.org

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