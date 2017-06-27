В Академическом районе запустили продажу паркингов в рассрочку

УрБК, Екатеринбург, 26.06.2017. В Академическом районе стартовали новые условия покупки машино-мест для автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба «РСГ-Академическое».«Приобретение паркинга в длинную рассрочку с небольшим ежемесячным платежом делает покупку комфортной для семейного бюджета», — говорится в сообщении.Специальная акция действует на паркинг в I квартале Академического района (расположен под домами по ул. Сахарова, 68, 70, ул. Павла Шаманова, 17, 15, 13).В рассрочку можно купить машино-место площадью от 14 до 52 кв. м. Период рассрочки — до 74 месяцев. Первоначальный взнос — от 50 тыс. руб. Минимальный ежемесячный платеж — от 5 тыс. руб.Акция действует до 30 июня 2017 года. Рассрочку предоставляет АО «РСГ-Академическое».