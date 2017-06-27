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Росстат: Треть российских компаний остается в убытках
27 июнь 2017 (13:05)
УрБК, Москва, 27.06.2017. В январе-апреле 2017 года доля убыточных организаций в РФ составила 33,5%, что соответствует уровню аналогичного периода прошлого года.
По данным ведомства, больше всего убыточного бизнеса в сфере междугородних и международных железнодорожных пассажирских перевозок (51,4%) и среди организаций водоснабжения, водоотведения, компаний по сбору и утилизации отходов и по ликвидации загрязнений (50,5%).
Наименьшая доля убыточных организаций в сфере сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства (18,3%), среди компаний по производству и распределению газообразного топлива (20,1%) и по добыче угля (24%).
В целом за январь-апрель сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций в действующих ценах составил 3 трлн 225 млрд руб. Прибыль суммарным объемом более 4 трлн 52 млрд руб. получили 30,9 тыс. организаций, убыток на сумму 827,8 млрд руб. понесли 15,6 тыс. организаций.
По данным ведомства, больше всего убыточного бизнеса в сфере междугородних и международных железнодорожных пассажирских перевозок (51,4%) и среди организаций водоснабжения, водоотведения, компаний по сбору и утилизации отходов и по ликвидации загрязнений (50,5%).
Наименьшая доля убыточных организаций в сфере сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства (18,3%), среди компаний по производству и распределению газообразного топлива (20,1%) и по добыче угля (24%).
В целом за январь-апрель сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций в действующих ценах составил 3 трлн 225 млрд руб. Прибыль суммарным объемом более 4 трлн 52 млрд руб. получили 30,9 тыс. организаций, убыток на сумму 827,8 млрд руб. понесли 15,6 тыс. организаций.
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