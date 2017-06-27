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Депутаты поддержали увеличение бюджета развития Свердловской области почти на 9 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2017. Депутаты Законодательного собрания Свердловской области поддержали предложение главы региона Евгения Куйвашева об увеличении бюджета развития на 8,9 млрд руб. Об этом сообщает департамент информационной политики губернатора Свердловской области.



Положительная динамика пополнения доходной части казны Свердловской области позволяет поступательно увеличивать бюджет развития региона. Так, за январь-май текущего года поступления по налогу на прибыль организаций возросли на 7 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Наибольший рост отмечается у предприятий газовой отрасли, металлургии, транспорта и ОПК. Рост НДФЛ, по сравнению с прошлым годом, составил 2 млрд руб. за счет увеличения заработной платы на уральских предприятиях.



Согласно корректировкам, расходы на здравоохранение увеличатся на 1,7 млрд руб. В частности, дополнительное финансовое обеспечение получит программа ТФОМС, деньги также будут направлены на повышение заработной платы медицинских работников муниципальных учреждений здравоохранения Екатеринбурга.



На 1,4 млрд увеличиваются расходы в сфере строительства — на переселение граждан из признанных непригодными для проживания помещений, реконструкцию школ, строительство и реконструкцию спортивных площадок.



На 963,2 млн руб. планируется увеличить расходы министерства энергетики и ЖКХ, что позволит направить дополнительные субсидии на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды, на осуществление муниципалитетами своевременных расчетов за топливно-энергетические ресурсы.



Увеличены ассигнования дорожного фонда — на 798,3 млн руб. На 841,4 млн руб. увеличиваются расходы в сфере культуры. В сфере социальной политики дополнительные 164,1 млн руб. предусматривается на компенсацию отдельным категориям граждан затрат на подключение жилых помещений к газовым сетям. На 802,6 млн руб. увеличится объем расходов по линии министерства по управлению государственным имуществом.



Доходы бюджета, согласно одобренным Заксобранием региона корректировкам, составят 204 млрд руб. Расходы, с учетом пополнения бюджета развития на 8,9 млрд руб., составят 217,6 млрд.



Напомним, это уже второе внесение изменений в бюджет текущем году: в марте доходная часть региональной казны пополнилась на 6,8 млрд руб.

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