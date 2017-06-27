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В Екатеринбурге судебные приставы проверили 50 водителей на долги перед въездом в торговый центр
27 июнь 2017 (12:34)
УрБК, Екатеринбург, 27.06.2017. В Екатеринбурге судебные приставы совместно с инспекторами ДПС провели рейд возле одного из торговых центров. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.
Всех въезжающих и выезжающих останавливали сотрудники ДПС. Сотрудники службы судебных приставов проверяли их по своим базам.
За несколько часов работы были выявлены водители, имеющие особо крупные задолженности. Так, у женщины — индивидуальной предпринимательницы сумма долга составила более 2 млн руб., следом за ней было выявлено два должника с долгами, превышающими 1,5 млн руб. У другого неплательщика обнаружилось пять непогашенных задолженностей: не только по оплате штрафов за нарушения ПДД, но и по оплате налогов.
Всем выявленным должникам были выданы требования о явке на прием к судебному приставу-исполнителю по месту жительства.
Всех въезжающих и выезжающих останавливали сотрудники ДПС. Сотрудники службы судебных приставов проверяли их по своим базам.
За несколько часов работы были выявлены водители, имеющие особо крупные задолженности. Так, у женщины — индивидуальной предпринимательницы сумма долга составила более 2 млн руб., следом за ней было выявлено два должника с долгами, превышающими 1,5 млн руб. У другого неплательщика обнаружилось пять непогашенных задолженностей: не только по оплате штрафов за нарушения ПДД, но и по оплате налогов.
Всем выявленным должникам были выданы требования о явке на прием к судебному приставу-исполнителю по месту жительства.
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