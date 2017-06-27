Новости дня

В СКБ-банке назначен новый заместитель председателя правления

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2017. В соответствии с решением Уральского главного управления Банка России и совета директоров ПАО «СКБ-банк», с 26 июня 2017 года на должность заместителя председателя правления банка переведен Василий Кочнев. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.



Ранее В. Кочнев занимал должность руководителя блока «Розничное кредитование и карточный бизнес».



В новой должности В. Кочнев будет курировать развитие розничного бизнеса банка: потребительское кредитование, банковские карты, зарплатные проекты и другие направления.



Василий Владиславович назначен членом правления СКБ-банка. Таким образом, правление банка сегодня состоит из семи человек.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: