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В СКБ-банке назначен новый заместитель председателя правления
27 июнь 2017 (12:13)
УрБК, Екатеринбург, 27.06.2017. В соответствии с решением Уральского главного управления Банка России и совета директоров ПАО «СКБ-банк», с 26 июня 2017 года на должность заместителя председателя правления банка переведен Василий Кочнев. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.
Ранее В. Кочнев занимал должность руководителя блока «Розничное кредитование и карточный бизнес».
В новой должности В. Кочнев будет курировать развитие розничного бизнеса банка: потребительское кредитование, банковские карты, зарплатные проекты и другие направления.
Василий Владиславович назначен членом правления СКБ-банка. Таким образом, правление банка сегодня состоит из семи человек.
Ранее В. Кочнев занимал должность руководителя блока «Розничное кредитование и карточный бизнес».
В новой должности В. Кочнев будет курировать развитие розничного бизнеса банка: потребительское кредитование, банковские карты, зарплатные проекты и другие направления.
Василий Владиславович назначен членом правления СКБ-банка. Таким образом, правление банка сегодня состоит из семи человек.
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