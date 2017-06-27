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Российские пивовары предложили ужесточить ограничения по времени продажи для крепкого алкоголя и вина
27 июнь 2017 (11:54)
УрБК, Москва, 27.06.2017. Российские производители пива предложили запретить магазинам торговлю крепким алкоголем и вином с 21.00 до 09.00 и при этом сохранить для пива действующие ограничения с 23.00 до 8.00. Такие нормы закреплены в подготовленной пивоварами новой версии закона о госрегулировании производства и оборота алкоголя, пишет «Коммерсантъ».
Более того, из документа следует, что субъекты РФ смогут устанавливать дополнительные ограничения времени, условий и мест розничной продажи только для крепкого алкоголя и спиртосодержащей пищевой продукции вплоть до полного запрета.
Инициатива также предусматривает возврат пива на рынки и спортивные объекты. От возобновления торговли пивом в нестационарных объектах авторы законопроекта отказались. Представителей малых пивоварен авторы закона предлагают обязать ставить счетчики учета продукции. Так у производителей не будет шанса избежать оплаты акциза.
Производители водки выступают против создания преференций в реализации отдельных видов алкогольной продукции. Производители вина считают, что пиво и вино — конкурирующие между собой продукты, а потому подход к регулированию их реализации должен быть единым.
По данным издания, законопроект рассмотрят в четверг на рабочей группе по повышению эффективности госрегулирования и конкуренции на алкогольном рынке у замминистра экономического развития Олега Фомичева.
Более того, из документа следует, что субъекты РФ смогут устанавливать дополнительные ограничения времени, условий и мест розничной продажи только для крепкого алкоголя и спиртосодержащей пищевой продукции вплоть до полного запрета.
Инициатива также предусматривает возврат пива на рынки и спортивные объекты. От возобновления торговли пивом в нестационарных объектах авторы законопроекта отказались. Представителей малых пивоварен авторы закона предлагают обязать ставить счетчики учета продукции. Так у производителей не будет шанса избежать оплаты акциза.
Производители водки выступают против создания преференций в реализации отдельных видов алкогольной продукции. Производители вина считают, что пиво и вино — конкурирующие между собой продукты, а потому подход к регулированию их реализации должен быть единым.
По данным издания, законопроект рассмотрят в четверг на рабочей группе по повышению эффективности госрегулирования и конкуренции на алкогольном рынке у замминистра экономического развития Олега Фомичева.
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