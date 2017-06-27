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ЦБ по итогам I полугодия ожидает роста потребительских кредитов населению до 2,9%

УрБК, Москва, 27.06.2017. Банк России ожидает в I полугодии 2017 года рост кредитов гражданам на 2,7-2,9%, реальный рост кредитов предприятиям на 0,3-0,5%. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление зампреда ЦБ Василия Поздышева.



«По результатам I полугодия можно ожидать темпов роста кредитов гражданам около 2,7-2,9%. Кредитование предприятий восстанавливается более медленно, но после исключения эффекта отрицательной переоценки валютных кредитов по причине значительного укрепления рубля с начала года также должно показать реальные темпы роста, близкие к 0,3-0,5%», — сказал он.



В. Поздышев отметил, что пока можно говорить только о предварительных данных за июнь, но они подтверждают те тренды, о которых мы говорили в начале второго квартала: все основные показатели банковской системы имеют положительную динамику.



«По предварительным данным, за три первые недели июня балансовая величина кредитов гражданам увеличилась на 0,3%, а кредитов предприятиям — на 0,4%. При этом снижаются объемы межбанковского кредитования как банков-резидентов, так и нерезидентов», — добавил он.



Зампред ЦБ пояснил, что это говорит о том, что банковская система в первую очередь направляет кредитные ресурсы не на финансовые рынки, а в реальные секторы экономики и на кредитование граждан, в первую очередь — ипотечное.

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