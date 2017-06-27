Дайджест
Россияне оценили свою жизнь в 1,2 млн долл. США
27 июнь 2017 (10:39)
«Стоимость жизни» жителя России в среднем составляет 1,2 млн долл. США. ОБ этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на данные аналитиков Финансового университета при правительстве России.
Уточняется, что «стоимость жизни» — это размер компенсации, на которую рассчитывают семьи людей, погибших в результате несчастных случаев на транспорте, на производстве или при выполнении служебных обязанностей.
При этом в среднем в мире этот показатель находится на уровне 2,6 млн долл. США. В 2015 году россияне оценивали свою жизнь в 624 тыс. долл. США, а к настоящему моменту цифра поднялась почти вдвое.
Руководитель исследования, проректор Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец, полагает, что рост «стоимости жизни» связан с улучшением ситуации на рынке труда, ростом зарплат и с тем, что экономический кризис стал менее тяжелым.
Также аналитики выяснили, что самую высокую цену человеческой жизни дают самые молодые, самые образованные и самые богатые граждане.
Уточняется, что «стоимость жизни» — это размер компенсации, на которую рассчитывают семьи людей, погибших в результате несчастных случаев на транспорте, на производстве или при выполнении служебных обязанностей.
При этом в среднем в мире этот показатель находится на уровне 2,6 млн долл. США. В 2015 году россияне оценивали свою жизнь в 624 тыс. долл. США, а к настоящему моменту цифра поднялась почти вдвое.
Руководитель исследования, проректор Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец, полагает, что рост «стоимости жизни» связан с улучшением ситуации на рынке труда, ростом зарплат и с тем, что экономический кризис стал менее тяжелым.
Также аналитики выяснили, что самую высокую цену человеческой жизни дают самые молодые, самые образованные и самые богатые граждане.
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