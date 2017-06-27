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Три журналиста CNN уволились из-за статьи о России

Три журналиста телеканала CNN уволились после публикации материала, касающегося России, который впоследствии был удален из-за «несоответствия редакционным стандартам». Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на информацию на сайте CNN.



Уволились, в частности, исполнительный редактор отдела расследований Томас Фрэнк, редактор отдела расследований Эрик Личтблау, а также Лекс Хэрис, который контролировал данный отдел.



«Вслед за удалением статьи с сайта CNN.com CNN принял заявления об увольнении от сотрудников, которые были связаны с публикацией материала», — говорится в сообщении официального представителя телеканала.



Внутреннее расследование в рамках телеканала показало, что при публикации статьи не были соблюдены правила редакционного процесса. В материале, в котором говорилось о том, что конгресс якобы расследует связи Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) с администрацией президента Дональда Трампа, цитировался один анонимный источник.



«Подобные истории обычно проверяются несколькими отделами внутри CNN... перед публикацией. Сбой в редакционном процессе обеспокоил руководство CNN, узнавшее об этом», — сообщает телеканал.



При этом отмечается, что информация в статье «не обязательно ложна», однако она оказалась слишком «сырой» для публикации.



Напомним, 22 июня CNN опубликовал на сайте статью, в которой говорилось о встрече экс-советника президента США по взаимодействию с бизнесом Энтони Скарамуччи с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым «всего за четыре дня до инаугурации» Дональда Трампа. Телеканал отмечал, что этим вопросом якобы заинтересовался конгресс.



Впоследствии CNN удалила публикацию, принеся извинения Э.Скарамуччи. Затем стало известно, телеканал ужесточает правила для материалов о России.

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