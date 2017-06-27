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ФАС возбудила дела против Burger King и «Шоколадницы» из-за высоких цен в аэропортах

Московское областное УФАС России возбудило дела в отношении сетей ресторанов Burger King, «Шоколадница» и «Му-му» за установление и поддержание монопольно высоких цен на продукты питания в аэропортах Московской области. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой данные антимонопольной службы.



«23 июня 2017 года Московским областным УФАС России в отношении ООО «Бургер Рус», ООО «Галерея-алекс» (сеть кофеен «Шоколадница») и ООО «Мастер Франчайзинг Групп» (сеть кафе «Му-му») возбуждены дела по признакам нарушения пункта 1 части 1 статьи 10 закона о защите конкуренции, выразившегося в злоупотреблении хозяйствующими субъектами доминирующим положением на рынке розничной торговли пищевыми продуктами и оказании услуг по общественному питанию на территории аэропортов путем установления и поддержания монопольно высоких цен на продукты питания», — уточнили в ФАС.



В службе добавили, что поводом к возбуждению дел послужили обращения граждан о высокой стоимости товаров и продуктов питания на территории аэропортов Московской области, а также исполнение поручения ФАС России, данного по итогам рассмотрения вопросов, поступивших в рамках правительственного часа в Совете Федерации.



ФАС провела оценку состояния конкурентной среды в аэропортах Домодедово, Шереметьево и Жуковский, проверка в аэропорту Шереметьево продолжается.



Так, антимонопольная служба установила, что Burger King, «Шоколадница» и «Му-му» занимают доминирующие положение на рынке розничной торговли пищевыми продуктами и оказания услуг по общественному питанию на территории аэропортов Домодедово и Жуковский.



В зависимости от установленного нарушения юридическому лицу грозит оборотный штраф или же штраф в размере от 300 тыс. до 500 тыс. руб.

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