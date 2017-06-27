Дайджест

Китай обогнал Россию в рейтинге развивающихся экономик Bank of America

Китай занял первое место в рейтинге развивающихся экономик по версии Bank of America Merrill Lynch, на второй строчке расположилась Россия. Об этом сообщает «Газета.ру».



Тройку лидеров замыкает Южная Корея. Индонезия и Индия — на четвертом и пятом местах соответственно.



«Наш полугодовой фундаментальный рейтинг 68 развивающихся рынков показывает, что Китай и Россия лидируют в рейтинге крупных экономик. ... Россия сохраняет свою многолетнюю вторую позицию, несмотря на низкие цены на нефть и одни из самых низких темпов роста ВВП, благодаря сильному платежному балансу и налогово-бюджетной политике», — уточнили в организации.



Напомним, в декабре 2016 года в аналогичном рейтинге Россия заняла также второе место, впервые обогнав Китай, который расположился на третьей строчке. Первое место в декабрьском рейтинге заняла Южная Корея.



Рейтинг составляется на основе данных о финансовой стабильности, экономическом росте, инфляции, уязвимости бюджета и других.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: