Дайджест
Китай обогнал Россию в рейтинге развивающихся экономик Bank of America
27 июнь 2017 (10:37)
Китай занял первое место в рейтинге развивающихся экономик по версии Bank of America Merrill Lynch, на второй строчке расположилась Россия. Об этом сообщает «Газета.ру».
Тройку лидеров замыкает Южная Корея. Индонезия и Индия — на четвертом и пятом местах соответственно.
«Наш полугодовой фундаментальный рейтинг 68 развивающихся рынков показывает, что Китай и Россия лидируют в рейтинге крупных экономик. ... Россия сохраняет свою многолетнюю вторую позицию, несмотря на низкие цены на нефть и одни из самых низких темпов роста ВВП, благодаря сильному платежному балансу и налогово-бюджетной политике», — уточнили в организации.
Напомним, в декабре 2016 года в аналогичном рейтинге Россия заняла также второе место, впервые обогнав Китай, который расположился на третьей строчке. Первое место в декабрьском рейтинге заняла Южная Корея.
Рейтинг составляется на основе данных о финансовой стабильности, экономическом росте, инфляции, уязвимости бюджета и других.
Тройку лидеров замыкает Южная Корея. Индонезия и Индия — на четвертом и пятом местах соответственно.
«Наш полугодовой фундаментальный рейтинг 68 развивающихся рынков показывает, что Китай и Россия лидируют в рейтинге крупных экономик. ... Россия сохраняет свою многолетнюю вторую позицию, несмотря на низкие цены на нефть и одни из самых низких темпов роста ВВП, благодаря сильному платежному балансу и налогово-бюджетной политике», — уточнили в организации.
Напомним, в декабре 2016 года в аналогичном рейтинге Россия заняла также второе место, впервые обогнав Китай, который расположился на третьей строчке. Первое место в декабрьском рейтинге заняла Южная Корея.
Рейтинг составляется на основе данных о финансовой стабильности, экономическом росте, инфляции, уязвимости бюджета и других.
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