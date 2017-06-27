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Екатеринбург теряет позиции в топ-50 городов по стоимости квадратного метра жилья

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2017. За год Екатеринбург спустился на одну позицию в топ-50 российских городов с самой высокой стоимостью квадратного метра жилой недвижимости и занял восьмую строчку. Рейтинг составлен экспертами портала Domofond.ru на основе цен на квартиры в мае 2017 года.



За год стоимость 1 кв. м. в Екатеринбурге снизилась с 71 тыс. 336 руб. до 68 тыс. 784 руб. В результате уральская столица уступила седьмое место в рейтинге Хабаровску.



Первые строчки топа, как и годом ранее, заняли Москва и Санкт-Петербург. Несмотря на то, что Москва по-прежнему остается городом с самым дорогим жильем, стоимость кв. метра в столице за год упала на 4,3% — с 208,5 тыс. руб. в мае 2016 года до 199,5 тыс. руб. в мае 2017 года.



В Северной столице цены на квадратный метр, напротив, продемонстрировали устойчивый рост — 110,3 тыс. руб. против 106,3 тыс. руб. годом ранее. Таким образом, квартиры в Санкт-Петербурге за год стали дороже на 3,8%.



Замыкает тройку лидеров Сочи, который в мае 2016 года был лишь на четвертом месте. Стоимость 1 кв. м. недвижимости в месте проведения Олимпийских игр-2014 составила 96,8 тыс. руб.



Владивосток, годом ранее входящий в топ-3, опустился на четвертую строчку, потеряв в цене жилой недвижимости почти 4%. В число городов с наиболее высокими показателями стоимости жилья вошли также Балашиха, Севастополь, Казань и Нижний Новгород.

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