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В Екатеринбурге временно закрыли парковку на площади 1905 года

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2017. В Екатеринбурге временно закрыли парковку на площади 1905 года. Стоянка автомобилей ограничена с 23.00 26 июня по 17.00 27 июня, говорится в сообщении на официальном сайте администрации города.



«Во вторник, 27 июня, в 12.00 на этой площадке состоится торжественная церемония вручения новых школьных автобусов образовательным учреждениям региона в рамках областной программы обновления автотранспорта учебных учреждений. Ключи от 45 автобусов отправятся в 24 муниципалитета региона: машины будут доставлять детей в общеобразовательные учреждения», — говорится в сообщении.

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