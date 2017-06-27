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В Челябинске горит городская свалка

УрБК, Челябинск, 27.06.2017. В столице Южного Урала горит городская свалка. Ситуация находится под контролем пожарных, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.



«В настоящее время для ликвидации возгорания задействовано шесть пожарных автоцистерн, три водовозки, четыре бульдозера, пять самосвалов. Пожар на городской свалке Челябинска локализован. Для произведения замера проб воздуха выезжала лаборатория специализированной пожарно-спасательной части. Предельно допустимых концентраций вредных веществ не зафиксировано. Жалоб и звонков от населения не поступало», — говорится в сообщении.



Всего для ликвидации последствий возгорания привлечено 39 человек и 19 единиц техники, в том числе от МЧС 21 человек и семь единиц техники.

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