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Компания «Манго Телеком» увеличила годовой оборот на 26%
27 июнь 2017 (09:00)
УрБК, Екатеринбург, 27.06.2017. Годовой оборот «Манго Телеком», лидера российского рынка виртуальных АТС и облачных бизнес-коммуникаций, превысил 2,2 млрд руб. Эти данные приводятся в аудированной финансовой отчетности компании за 2016 год (аудитор — Baker Tilly Russia).
Рост против 2015 года составил 26%. «Манго Телеком» впервые в истории преодолел по обороту 2-миллиардный рубеж. Показатели чистой прибыли не раскрываются, однако отмечается, что компания увеличила прибыль более чем в 2 раза.
«Устойчивый рост показателей бизнеса «Манго Телеком» демонстрирует на протяжении всех последних лет: год от года компания растет темпами, опережающими рынок. Но именно 2016 год стал наиболее важным для оценки этого факта. Конкуренция среди поставщиков облачных бизнес-коммуникаций заметно усилилась. Крупнейшие телекоммуникационные компании активизировались в сегменте виртуальных АТС, собственную телефонию представил поисковый интернет-гигант», — говорится в сообщении.
Уверенный рост «Манго Телеком» на этом фоне стал возможным благодаря очевидным для рынка преимуществам сервисов MANGO OFFICE, считают аналитики компании. «Манго Телеком» была и остается технологическим лидером отрасли, вследствие чего достигнутый бизнес-результат.
Анализ оборота в разрезе по продуктам показывает, что наибольший рост приходится на Центр обработки вызовов (система управления потоком телефонных обращений и работой сотрудников на телефоне в режиме реального времени): рост на 54% к 2015 году. Виртуальная АТС — базовый сервис и «точка входа» в продуктовую линейку MANGO OFFICE — принесла компании на 20% больше, чем за предыдущий год, собственная CRM — на 32%. Оборот по статье «Реализация оборудования» увеличился на 13%.
В 2016 году компания представила ряд важных продуктовых и сервисных новинок. «Манго Телеком» провела серию интеграций с популярными бизнес-приложениями и CRM. Под маркой MANGO OFFICE появились решения для интерактивных коммуникаций и инструменты оценки эффективности интернет-рекламы. Также компания расширила возможности интегрированной в офисную телефонию мобильной связи (FMC, Fixed Mobile Convergence) и предложила пользователям виртуальных АТС мощный сервис бизнес-аналитики.
В 2016 году облачные коммуникации MANGO OFFICE стали доступны компаниям из Барнаула, Калининграда, Омска, Севастополя, Симферополя и Волжского (Волгоградская область). Территория присутствия «Манго Телеком» в России расширилась до 27 городов. На региональные бизнесы приходится 35% оборота компании за 2016 год, доля регионов в общем обороте растет, но основным рынком по-прежнему остается столица.
Текущие финансовые показатели 2017 года в компании оценивают как более чем оптимистичные. По данным управленческой отчетности, оборот «Манго Телеком» за первый квартал превысил 600 млн руб., а прибыль возросла на 120% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
«Мы, безусловно, вдохновлены годовыми итогами. Достигнутые результаты позволяют сделать однозначный вывод, что выбранный вектор развития абсолютно верный: компания еще сильнее закрепила лидерский статус. Но мы смотрим в будущее, и, по нашим оценкам, 2017 год станет для компании успешнее рекордного предыдущего», — сказал генеральный директор «Манго Телеком» Дмитрий Бызов.
Рост против 2015 года составил 26%. «Манго Телеком» впервые в истории преодолел по обороту 2-миллиардный рубеж. Показатели чистой прибыли не раскрываются, однако отмечается, что компания увеличила прибыль более чем в 2 раза.
«Устойчивый рост показателей бизнеса «Манго Телеком» демонстрирует на протяжении всех последних лет: год от года компания растет темпами, опережающими рынок. Но именно 2016 год стал наиболее важным для оценки этого факта. Конкуренция среди поставщиков облачных бизнес-коммуникаций заметно усилилась. Крупнейшие телекоммуникационные компании активизировались в сегменте виртуальных АТС, собственную телефонию представил поисковый интернет-гигант», — говорится в сообщении.
Уверенный рост «Манго Телеком» на этом фоне стал возможным благодаря очевидным для рынка преимуществам сервисов MANGO OFFICE, считают аналитики компании. «Манго Телеком» была и остается технологическим лидером отрасли, вследствие чего достигнутый бизнес-результат.
Анализ оборота в разрезе по продуктам показывает, что наибольший рост приходится на Центр обработки вызовов (система управления потоком телефонных обращений и работой сотрудников на телефоне в режиме реального времени): рост на 54% к 2015 году. Виртуальная АТС — базовый сервис и «точка входа» в продуктовую линейку MANGO OFFICE — принесла компании на 20% больше, чем за предыдущий год, собственная CRM — на 32%. Оборот по статье «Реализация оборудования» увеличился на 13%.
В 2016 году компания представила ряд важных продуктовых и сервисных новинок. «Манго Телеком» провела серию интеграций с популярными бизнес-приложениями и CRM. Под маркой MANGO OFFICE появились решения для интерактивных коммуникаций и инструменты оценки эффективности интернет-рекламы. Также компания расширила возможности интегрированной в офисную телефонию мобильной связи (FMC, Fixed Mobile Convergence) и предложила пользователям виртуальных АТС мощный сервис бизнес-аналитики.
В 2016 году облачные коммуникации MANGO OFFICE стали доступны компаниям из Барнаула, Калининграда, Омска, Севастополя, Симферополя и Волжского (Волгоградская область). Территория присутствия «Манго Телеком» в России расширилась до 27 городов. На региональные бизнесы приходится 35% оборота компании за 2016 год, доля регионов в общем обороте растет, но основным рынком по-прежнему остается столица.
Текущие финансовые показатели 2017 года в компании оценивают как более чем оптимистичные. По данным управленческой отчетности, оборот «Манго Телеком» за первый квартал превысил 600 млн руб., а прибыль возросла на 120% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
«Мы, безусловно, вдохновлены годовыми итогами. Достигнутые результаты позволяют сделать однозначный вывод, что выбранный вектор развития абсолютно верный: компания еще сильнее закрепила лидерский статус. Но мы смотрим в будущее, и, по нашим оценкам, 2017 год станет для компании успешнее рекордного предыдущего», — сказал генеральный директор «Манго Телеком» Дмитрий Бызов.
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