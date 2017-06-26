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В Свердловской области малый бизнес освободили от установки кассовых аппаратов

УрБК, Екатеринбург, 26.06.2017. С 1 июля 2017 года часть представителей малого бизнеса Свердловской области в сфере торговли и услуг сможет производить расчеты без применения контрольно-кассовой техники. Об этом сообщает департамент информационной политики губернатора со ссылкой на министерство экономики региона.



«В частности, организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие расчеты в отдаленных или труднодоступных местностях, будут вправе не применять контрольно-кассовую технику при условии выдачи покупателю или клиенту по его требованию документа, подтверждающего покупку или приобретении услуги (товарного чека). Перечень отдаленных и труднодоступных местностей утверждается органами госвласти субъекта. В Свердловской области, согласно постановлению регионального правительства, насчитывается более восьми сотен таких территорий», — поясняют в департаменте.



Также предприниматели вправе применять ККТ без онлайн-передачи данных в налоговые органы на территориях с численностью до 10 тыс. человек. То есть представителям малого бизнеса, осуществляющим торговлю в небольших населенных пунктах, не нужно будет переустанавливать кассовую технику для ее соответствия новым требованиям.



Послабления также касаются предпринимателей, занимающихся торговлей на розничных ярмарках, сезонной торговлей фруктами и овощами, торговлей в киосках мороженным и безалкогольными напитками, продажей газет и журналов, ремонтом обуви, изготовлением ключей и др. В том числе, облегченный режим касается сдачи индивидуальным предпринимателем в аренду принадлежащего ему на праве собственности жилого помещения.



Напомним, что с 2017 года для субъектов предпринимательской деятельности установлен новый порядок применения контрольно-кассовой техники, предусматривающий передачу данных о произведенных операциях в налоговые органы в онлайн-режиме. Согласно новым требованиям, все кассовые аппараты должны быть настроены на онлайн-передачу электронных копий чеков в налоговые службы.



Предприниматели, освобожденные от передачи данных в налоговые органы, смогут вести учет в ручном режиме при помощи книг продаж. Основываясь на данных, занесенных в этот документ, налогоплательщик рассчитывает сумму налога, которая должна быть оплачена в бюджет по завершении отчетного периода.

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