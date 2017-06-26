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Росстат зафиксировал резкий рост цен на минимальный набор продуктов
26 июнь 2017 (17:53)
УрБК, Москва, 26.06.2017. С начала 2017 года минимальный набор продуктов питания в России подорожал до 4 тыс. 037 руб. (9,4%). Об этом сообщает Росстат.
Уточняется, что продукты значительней всего подорожали в мае, по сравнению с предыдущим месяцем стоимость выросла на 4,2%.
Так, в Москве в период с апреля по май стоимость набора выросла на 5% и составила 4 946 руб., а с начала года возросла на 11,1%. В Санкт-Петербурге продуктовый минимум подорожал с января 2017 года на 9,8%.
Кроме того, сообщается, что значительное влияние на рост потребительских цен в мае произошло из-за увеличения цен на овощи и фрукты. На белокочанную капусту цена возросла в 1,4 раза, на лук, морковь, свеклу и картофель — в 1,2-1,3. В то же время стоимость на лимоны возросла на 11,1%, а на яблоки — на 7,5%.
При этом в Росстате отмечают, что значительно подешевели огурцы и помидоры — на 26,4% и на 11,5% соответственно.
Уточняется, что продукты значительней всего подорожали в мае, по сравнению с предыдущим месяцем стоимость выросла на 4,2%.
Так, в Москве в период с апреля по май стоимость набора выросла на 5% и составила 4 946 руб., а с начала года возросла на 11,1%. В Санкт-Петербурге продуктовый минимум подорожал с января 2017 года на 9,8%.
Кроме того, сообщается, что значительное влияние на рост потребительских цен в мае произошло из-за увеличения цен на овощи и фрукты. На белокочанную капусту цена возросла в 1,4 раза, на лук, морковь, свеклу и картофель — в 1,2-1,3. В то же время стоимость на лимоны возросла на 11,1%, а на яблоки — на 7,5%.
При этом в Росстате отмечают, что значительно подешевели огурцы и помидоры — на 26,4% и на 11,5% соответственно.
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