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В 2017 году ММК инвестирует в природоохранные мероприятия 3,8 млрд рублей

УрБК, Челябинск, 26.06.2017. Инвестиции Магнитогорского металлургического комбината в природоохранную деятельность составят в этом году 3,8 млрд руб., что является максимальным уровнем за последние годы, рассказал директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии ПАО «ММК» Григорий Щуров на прошедшей в Магнитогорске научно-практической конференции по экологической безопасности. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.



В докладе, посвященном реализации на ММК экологической политики, он отметил, что постоянное снижение и предотвращение вредного воздействия на окружающую среду, внедрение наилучших доступных технологий являются обязательными элементами стратегии компании, обеспечивающими долгосрочное и устойчивое развитие комбината.



Начиная с 2004 года, на ММК внедрена и успешно функционирует система экологического менеджмента, сертифицированная на соответствие требованиям международного стандарта ISO 14001. За период с 1989 года валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу снизились практически в четыре раза.



Среди наиболее значимых направлений природоохранных инвестиций — завершение в нынешнем году реконструкции сероулавливающей установки № 2 в аглоцехе; строительство систем аспирации литейных дворов на доменных печах № 9 и №10; реконструкция систем газоочистки на двухванном сталеплавильном агрегате и агрегатах доводки стали в электросталеплавильном цехе; начало реконструкции системы оборотного водоснабжения ММК.



Планируется, что до 2025 года в реализацию экологической политики ММК будет инвестировано более 35 млрд руб. Приоритетным направлением природоохранной деятельности ММК является снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. На ММК разработана стратегическая инициатива «Чистый город», цель которой достигнуть к 2025 году низкого уровня загрязнения атмосферы в Магнитогорске.



Григорий Щуров также сообщил, что в 2018 году будет полностью завершена переработка отвальных металлургических шлаков комбината, объем которых еще несколько лет назад исчислялся десятками миллионов тонн. В настоящее время их осталось чуть больше 7 млн тонн, и уже со следующего года ММК будет перерабатывать только текущие металлургические шлаки.



Конференция «Проблемы обеспечения экологической безопасности предприятий горно-металлургического комплекса и моногородов», посвященная Году экологии в России, проходила 20-21 июня на базе Корпоративного центра подготовки кадров «Персонал» ПАО «ММК».



В ней приняли участие около ста экспертов в области экологии: руководители и специалисты металлургических предприятий, научно-исследовательских, проектных и учебных институтов, проектировщики и изготовители оборудования природоохранного назначения из многих городов России, а также стран СНГ и дальнего зарубежья. В рамках конференции состоялись экскурсии на производственную площадку ММК, в ходе которых участники мероприятия имели возможность ознакомиться с природоохранными сооружениями комбината.

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