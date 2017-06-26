Новости дня

МВЦ «Екатеринбург-Экспо» на 90% готов к «Иннопрому-2017»

УрБК, Екатеринбург, 26.06.2017. Глава Свердловской области Евгений Куйвашев 26 июня проинспектировал ряд инфраструктурных объектов уральской столицы — аэропорт Кольцово, выставочный центр «Екатеринбург-Экспо» и Центральный стадион. Об этом сообщает департамент информполитики губернатора региона.



Глава региона оценил степень их готовности к проведению крупных международных мероприятий. Вместе с Е. Куйвашевым объезд совершили вице-губернатор Сергей Швиндт и глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб.



«Мы проверили готовность объектов к началу работы выставки «Иннопром-2017», партнерами которой станут наши японские коллеги. Также проверили инфраструктуру, которая готовится к матчам Чемпионата мира по футболу 2018 года. Все работы идут в графике и с соблюдением всех норм и требований. Мы выявили ряд небольших недочетов, которые необходимо устранить в кратчайшие сроки», — отметил глава Свердловской области.



Так, в аэропорту большее внимание уделят созданию атмосферы гостеприимства — партнеры из Японии должны почувствовать его благодаря приветствиям на родном для них языке. Небольшие огрехи предстоит устранить на площадке перед выставочным комплексом «Екатеринбург-Экспо». При этом отметим, что готовность МВЦ к «Иннопрому» сейчас составляет 90%, некоторые участники выставки уже приступили к монтажу своих стендов.



На Центральном стадионе работы сегодня идут полным ходом: по оценке генерального подрядчика строительства — компании «Синара-Девелопмент» — объект готов на 75%, и уже в декабре должен быть завершен. Е. Куйвашев осмотрел футбольное поле, где сейчас выполняются технически сложные работы по обустройству. Также глава региона поднялся на трибуны, проверил ход работ в подтрибунных помещениях.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: