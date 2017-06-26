Дайджест
Facebook займется производством сериалов
26 июнь 2017 (17:08)
Социальная сеть Facebook планирует заняться производством сериалов. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на The Wall Street Journal.
Как утверждается, Facebook ведет переговоры с голливудскими студиями и агентствами по производству «шоу телевизионного качества» и собирается запустить оригинальную продукцию к концу лета.
По информации WSJ, соцсеть готова вкладывать до 3 млн долл. США в создание одной серии, что сопоставимо с дорогими проектами на кабельном ТВ, а также заинтересована в более бюджетных шоу (где на производство одного эпизода требуются шестизначные суммы).
Источники утверждают, что Facebook проявляет интерес и к малому формату. Речь о контенте продолжительностью около 10 минут.
В Facebook отказались комментировать подробности относительно своих планов по контенту.
Как утверждается, Facebook ведет переговоры с голливудскими студиями и агентствами по производству «шоу телевизионного качества» и собирается запустить оригинальную продукцию к концу лета.
По информации WSJ, соцсеть готова вкладывать до 3 млн долл. США в создание одной серии, что сопоставимо с дорогими проектами на кабельном ТВ, а также заинтересована в более бюджетных шоу (где на производство одного эпизода требуются шестизначные суммы).
Источники утверждают, что Facebook проявляет интерес и к малому формату. Речь о контенте продолжительностью около 10 минут.
В Facebook отказались комментировать подробности относительно своих планов по контенту.
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