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Facebook займется производством сериалов

Социальная сеть Facebook планирует заняться производством сериалов. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на The Wall Street Journal.



Как утверждается, Facebook ведет переговоры с голливудскими студиями и агентствами по производству «шоу телевизионного качества» и собирается запустить оригинальную продукцию к концу лета.



По информации WSJ, соцсеть готова вкладывать до 3 млн долл. США в создание одной серии, что сопоставимо с дорогими проектами на кабельном ТВ, а также заинтересована в более бюджетных шоу (где на производство одного эпизода требуются шестизначные суммы).



Источники утверждают, что Facebook проявляет интерес и к малому формату. Речь о контенте продолжительностью около 10 минут.



В Facebook отказались комментировать подробности относительно своих планов по контенту.

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