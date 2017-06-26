Дайджест

США планируют легализовать вторжение в третьи страны

США выступают за расширение международного списка террористических организаций, что откроет Вашингтону возможность проводить спецоперации на территории других государств. Об этом сообщает «Газета.ру».



Уточняется, что США требуют включить региональные филиалы «Аль-Каиды» и ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация — прим. ред.) в список террористических организаций ООН.



Россия и ряд других стран, в частности Египет, выступают против предложений США, опасаясь вмешательства Вашингтона в их внутренние дела. По данным источника, резко против этого выступает, в частности, Египет, который борется с «Аль-Каидой» на Синайском полуострове. В Каире считают, что включение регионального отделения «Аль-Каиды» в международный список будет означать признание неспособности властей страны справиться с угрозой самостоятельно.

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