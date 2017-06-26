Дайджест

США планируют легализовать вторжение в третьи страны

26 июнь 2017 (17:07)

США выступают за расширение международного списка террористических организаций, что откроет Вашингтону возможность проводить спецоперации на территории других государств. Об этом сообщает «Газета.ру».

Уточняется, что США требуют включить региональные филиалы «Аль-Каиды» и ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация — прим. ред.) в список террористических организаций ООН.

Россия и ряд других стран, в частности Египет, выступают против предложений США, опасаясь вмешательства Вашингтона в их внутренние дела. По данным источника, резко против этого выступает, в частности, Египет, который борется с «Аль-Каидой» на Синайском полуострове. В Каире считают, что включение регионального отделения «Аль-Каиды» в международный список будет означать признание неспособности властей страны справиться с угрозой самостоятельно.

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