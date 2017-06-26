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Около 140 пилотов ушли из «Аэрофлота» для работы в Азии

Генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев сообщил, что около 140 пилотов покинули Группу «Аэрофлот» для работы в Азии. По словам В.Савельева, из дочерней структуры «Россия» ушло порядка 120 человек, а из самого «Аэрофлота» — 20. Об этом сообщает «Коммерсантъ».



«Мы приняли для себя решение, мы оповестили всех пилотов: кто уйдет из «Аэрофлота», мы назад не возьмем, только через три года», — цитирует главу авиакомпании «РИА Новости».



Виталий Савельев сообщил, что сейчас в «Аэрофлоте» работают 20 иностранных пилотов, и компания будет продолжать привлекать кадры за рубежом.



Напомним, ранее СМИ сообщали о беспокойстве российских авиакомпаний по поводу утечки кадров в Азию в начале июня. Основной причиной сложившейся ситуации и в отрасли, и в Минтрансе назвали высокий разрыв в зарплатах на фоне слабого рубля. Росавиация потребовала, чтобы авиакомпании до 15 июня направили в ведомство информацию о количестве уволившихся из-за перехода на работу за границу пилотов. Позднее появилась информация о том, что с 16 июня Китай перестал принимать запросы на трудоустройство российских пилотов. Однако Управление гражданской авиации КНР опровергло эти данные.

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