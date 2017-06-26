Дайджест
Хакеры взломали правительственные сайты США и разместили на них пропаганду ИГ
26 июнь 2017 (17:07)
Ряд правительственных сайтов в США подверглись кибератаке, в результате которой на них появились сообщения в поддержку террористической группировки «Исламское государство» (запрещенная в РФ террористическая организация — прим. ред.). Об этом сообщает RT со ссылкой на Associated Press.
На сайте губернатора штата Огайо Джона Кейсика было опубликовано послание, в котором говорилось, что президент США Дональд Трамп, Кейсик и весь американский народ ответят за «кровопролитие в мусульманских странах».
Сообщение оставили хакеры из Team System Dz.
По данным The New York Post, взлому также подверглись правительственные сайты штата Нью-Йорк.
Ранее советник главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хамид Реза Могадам Фар в интервью RT заявил, что Тегеран обнародует доказательства прямой поддержки террористов ИГ со стороны США.
На сайте губернатора штата Огайо Джона Кейсика было опубликовано послание, в котором говорилось, что президент США Дональд Трамп, Кейсик и весь американский народ ответят за «кровопролитие в мусульманских странах».
Сообщение оставили хакеры из Team System Dz.
По данным The New York Post, взлому также подверглись правительственные сайты штата Нью-Йорк.
Ранее советник главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хамид Реза Могадам Фар в интервью RT заявил, что Тегеран обнародует доказательства прямой поддержки террористов ИГ со стороны США.
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