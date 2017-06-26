Дайджест
Соглашение между Москвой и Минском о взаимном признании виз будет подготовлено до конца года
26 июнь 2017 (17:06)
Посол России в Белоруссии Александр Суриков заявил в эфире телеканала «Беларусь 1», что Москва и Минск подготовят межправительственное соглашение о взаимном признании виз до конца 2017 года. Об этом сообщает RT.
«Работаем над следующим этапом документа о взаимном признании виз Я так понимаю, что к концу года это межправсоглашение будет готово», — сказал А.Суриков.
Он также отметил, что решение о переводе в международные сектора в российских аэропортах рейсов в Белоруссию и из Белоруссии было принято в связи с противодействием террористической угрозе в условиях введения Белоруссией пятидневного безвизового режима для граждан 80 государств.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва и Минск начинают консультации по договорённостям о признании виз.
«Работаем над следующим этапом документа о взаимном признании виз Я так понимаю, что к концу года это межправсоглашение будет готово», — сказал А.Суриков.
Он также отметил, что решение о переводе в международные сектора в российских аэропортах рейсов в Белоруссию и из Белоруссии было принято в связи с противодействием террористической угрозе в условиях введения Белоруссией пятидневного безвизового режима для граждан 80 государств.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва и Минск начинают консультации по договорённостям о признании виз.
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