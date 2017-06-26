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Официальный курс долл. США снизился на 65 коп., евро — на 59 коп.
26 июнь 2017 (16:58)
УрБК, Москва, 26.06.2017. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 27 июня. Курс долл. США снизился на 65,64 коп., составив 59 руб. Курс евро — на 59,64 коп. до 66,08 руб.
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