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В Екатеринбурге полиция задержала интернет-мошенника, торговавшего мототехникой

УрБК, Екатеринбург, 26.06.2017. Сотрудниками полиции из отдела «К» ГУ МВД России по Свердловской области задержан местный житель, который подозревается в интернет-мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



«Длительное время злоумышленник совершал хищения денежных средств у граждан путем обмана, используя созданные специально для этих целей интернет- сайты», — сообщил пресс-секретарь регионального полицейского ведомства Валерий Горелых.



По его сведениям, в июле 2015 года молодой человек создал интернет-магазин «ВДМОТО. РФ» для торговли мототехникой и запчастями к ней. Затем он переехал из Екатеринбурга в Санкт-Петербург для получения товаров напрямую от поставщиков. Предприниматель открыл торговлю, в ходе которой клиент оформлял заказ, перечислял 100% предоплату, после чего получал товар. В октябре 2016 года он решил отказаться от исполнения своих обязательств перед покупателями, заблокировал сайт и вернулся домой.



В Екатеринбурге, по предварительным данным, гражданин создал новый интернет ресурс (www.русмото.рф), где предлагал мотоциклы, снегоходы и запчасти к ним. Оформлял заказы, регулярно получая за них денежные средства, но прекратил поставлять товар людям.



«Обновленная схема обмана включала в себя ответ на звонки клиентов о том, что продукция в наличии и направлена адресату, после чего покупатели вносились в «чёрный список» и уже не могли дозвониться до продавца. Подозреваемый совершил таким способом хищения денежных средств на сумму порядка 600 тыс. руб. Его жертвами стали несколько сотен человек. В ходе допроса злоумышленник признался в совершенных преступлениях, в отношении него до суда избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Интернет-сайты, созданные им, полицией заблокированы», — отметил В. Горелых.



По его словам, следственным отделом ОП № 5 УМВД России по Екатеринбургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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