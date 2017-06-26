Медицина на диване

В середине июня депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект о телемедицине — возможности оказывать медицинские услуги дистанционно. По мнению экспертов, в первую очередь виртуальная медицина призвана помочь гражданам, которые проживают в недоступных для высокопрофессиональной помощи местах. Однако в условиях, когда многие деревни и села все еще остаются не подключенными к интернету и даже телефонной связи, телемедицина скорее окажется востребованной среди обычных горожан. Ведь издержки на виртуальную консультацию значительно ниже, чем на реальную, а значит, и стоимость услуги меньше.Депутаты Госдумы 15 июня 2017 года в первом чтении приняли долгожданный в сфере здравоохранения законопроект о телемедицине. Документ разработан Минздравом и предполагает создание Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ), которая объединит всю информацию из медкарт пациентов, информацию по врачам, финансовую документацию деятельности медицинских учреждений.Помимо этого, инициатива разрешит медикам ставить диагнозы и выписывать рецепты дистанционно. Согласно действующему законодательству, это возможно только на очном приеме. Если законопроект до конца года примут в окончательном чтении, он вступит в силу с 1 января 2018 года, а норма о выдаче электронных рецептов — с 1 января 2019 года.Президент Ассоциации медицинских страховщиков «Территория» Максим Стародубцев считает, что дистанционные услуги в первую очередь окажутся востребованными в секторе государственной медицины.«Эта услуга в первую очередь предназначена для бюджетной медицины. Она на самом деле отвечает сейчас технологическому прогрессу, потому что в рамках телемедицины можно пересылать и показывать материалы. Телемедицина ориентирована на те случаи, когда возникают проблемы в диагностике. Она как бы предназначена для того, чтобы можно было улучшить консультативную помощь со стороны узких специалистов тем медикам, которые находятся в отдаленных местах», — рассказал Максим Стародубцев.По большому счету, развитие телемедицины становится логичным продолжением оптимизации сферы здравоохранения. На смену закрытым в отдаленных населенных пунктах станциям и больницам предлагают альтернативу — онлайн-консультации. Единственное, что ставит под сомнение эффективность телемедицины для удаленных муниципалитетов — необходимость сделать доступными телефонную связь и интернет для каждого дома. Однако, судя по всему, для властей это дешевле, чем обеспечивать присутствие высококвалифицированных врачей в деревнях и селах по всей России.По словам директора по общим вопросам Европейского медицинского центра «УГМК-Здоровье» Артура Воробьева, телемедицина станет одним из видов услуг, которые предоставляют частные клиники.«Безусловно, это очень важное решение — наконец разрешить и законодательно оформить эту технологию. Этим и будут заниматься частные центры, это просто будет одна из форм получения медицинской услуги. Это не параллельные бизнесы и не взаимоконкурирующие организации. Это просто одна из форм предоставления медицинской услуги. Она может быть либо очной, либо дистанционной, а человек уже сам решает, какая технология ему удобнее, нужнее, важнее. Поэтому если и будет конкуренция, то она будет не между юридическими лицами или организациями, а между услугами, если можно так сказать», — рассуждает Артур Воробьев.В действительности, проконсультироваться у врача дистанционно можно и сейчас. Например, в конце мая подобная услуга стала доступна на сервисе «Яндекс.Здоровье». Как отмечают в компании, сервис сотрудничает с квалифицированными терапевтами и педиатрами из московских клиник, средний стаж работы которых — 7 лет.«Уже сегодня с помощью «Яндекс.Здоровья» можно получить профессиональную информацию о возможных причинах недуга — вместо того, чтобы читать про противоречивые симптомы в интернете или с тревогой ждать своей очереди в поликлинику на следующей неделе. К примеру, если у вас ночью начал кашлять ребенок, и быстро вызвать врача нет возможности, вы можете узнать возможные причины этого через приложение от квалифицированного специалиста, а не от незнакомых людей на форумах», — рассказала региональный представитель компании «Яндекс» Александра Репьёва.В числе прочего «Яндекс.Здоровье» сообщает, что пользователи приложения, например, могут отправить врачу фото с сыпью и получить пояснение от врача. При этом в компании подчеркивают, что указанные онлайн-консультации — не медицинская услуга. То есть по большому счету сейчас сервис заменяет лишь поиск названия болезни по симптомам в интернете. При этом, безусловно, онлайн-консультация у настоящих врачей вызовет больше доверия у граждан, чем советы на анонимных форумах.Потенциал российского рынка телемедицинских услуг составляет 18 млрд руб. в год, пишет «Банки.ру» со ссылкой на данные компании «Мобильные медицинские технологии» (ММТ). Страховщики ждут закона о телемедицине, чтобы включить дистанционные услуги в ДМС и сократить издержки, а сервисы по онлайн-записи в клиники сообщают о готовности проводить дистанционные приемы граждан с принятием закона.О своих планах в сфере телемедицины уже заявил и Сбербанк. В конце мая организация выкупила контрольный пакет акций сервиса DocDoc.ru. По данным ComNews, сделка является частью стратегии Сбербанка по построению цифровых экосистем, направленных на удовлетворение различных потребностей клиента. Как e-health-платформа, DocDoc.ru будет системой для взаимодействия врачей, клиник, страховых компаний, аптек и граждан — как клиентов Сбербанка, так и клиентов других банков.В условиях, когда реальные доходы населения стабильно падают, а медицинские услуги дорожают, по данным Свердловскстата, в 2014 году рост стоимости составил 5,7% год к году, в 2015-м — 8%, в 2016-м — 7,4% — телемедицина скорее станет востребована как раз у жителей крупных городов. Логично, что удаленные услуги будут стоить дешевле, чем очные. А значит, горожане смогут экономить как время, так и деньги, обращаясь за онлайн-консультацией или выпиской рецепта.При этом в случае, если законопроект примут, в ближайшие годы нас ждет глобальное переустройство российского рынка медицины. В отрасли появятся новые игроки — онлайн-сервисы. По сути, им даже не нужно получать лицензию на осуществление медицинской деятельности, достаточно заключить партнерское соглашение с одной из клиник. В итоге клиники будут вынуждены отдавать часть своей прибыли сервисам, которые предоставят площадки для общения с пациентами.