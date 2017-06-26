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ФТС и МВД разработают меры по усилению валютного контроля
26 июнь 2017 (16:28)
УрБК, Москва, 26.06.2017. На рабочей встрече заместитель руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) России Анатолий Серышев и заместитель начальника Следственного департамента МВД России Олег Даньшин договорились об усилении противодействия незаконному выводу капитала из страны. Об этом сообщает пресс-служба ФТС.
По итогам встречи достигнуты договоренности об инициативах законодательного характера, позволяющих снизить вероятность совершения правонарушений в этой сфере и повысить возможности органов валютного контроля, к числу которых с апреля 2016 года относится ФТС России. Например, по риск-ориентированному подходу в области валютного контроля, по блокированию проведения валютных операций, по принудительной ликвидации номинальных юридических лиц, по признанию мнимых (притворных) сделок недействительными.
В сообщении указано, что благодаря мерам, которые предприняла ФТС, сократились случаи авансовых платежей за рубеж, не обеспеченных встречными поставками товаров. По данным Банка России, в 2016 году по сравнению с 2015 годом эта сумма снизилась с 73 до 27 млрд руб. В I квартале этого года сумма таких платежей составила 3 млрд руб., тогда как годом ранее этот показатель был около 7 млрд руб.
По итогам встречи достигнуты договоренности об инициативах законодательного характера, позволяющих снизить вероятность совершения правонарушений в этой сфере и повысить возможности органов валютного контроля, к числу которых с апреля 2016 года относится ФТС России. Например, по риск-ориентированному подходу в области валютного контроля, по блокированию проведения валютных операций, по принудительной ликвидации номинальных юридических лиц, по признанию мнимых (притворных) сделок недействительными.
В сообщении указано, что благодаря мерам, которые предприняла ФТС, сократились случаи авансовых платежей за рубеж, не обеспеченных встречными поставками товаров. По данным Банка России, в 2016 году по сравнению с 2015 годом эта сумма снизилась с 73 до 27 млрд руб. В I квартале этого года сумма таких платежей составила 3 млрд руб., тогда как годом ранее этот показатель был около 7 млрд руб.
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