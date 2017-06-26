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На ММК прошла акция «Свежая идея»

УрБК, Екатеринбург, 26.06.2017. Накануне Дня изобретателя и рационализатора в ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» прошла акция «Свежая идея», направленная на дополнительное привлечение работников предприятия к рационализаторской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба компании.



Акция проходит второй год подряд. Работникам Группы ПАО «ММК» была предоставлена возможность оперативно поделиться своими рационализаторскими идеями и получить подарок. В прошлом году символом акции был выбран апельсин, и всем участникам акции, помимо самих апельсинов, вручали оригинальные сувениры с символикой акции. Символом этой акции стал ананас.



«Всех, кто зарегистрировал свои новаторские предложения на специализированном сайте комбината, наградили экзотическими фруктами и прочими подарками. При подаче одной идеи мы вручали ананас. При подаче двух идей — ананас, блокнот и ручку. При подаче трех идей — ананас, блокнот, ручку и футболку», — рассказывает главный специалист группы по развитию научно-технического центра ПАО ММК Сергей Денисов.



В прошлом году работниками Магнитогорского металлургического комбината было выдвинуто более 6 тыс. рационализаторских предложений. Такая изобретательская активность подвигла создать для работников ММК специальный сайт, на котором сегодня и регистрируются все рацпредложения.



За три часа акции общекомбинатовская база новаторских идей увеличилась на 270 предложений. Шестьдесят работников комбината подали сразу по три рационализаторские идеи.

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