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На ММК прошла акция «Свежая идея»
26 июнь 2017 (16:08)
УрБК, Екатеринбург, 26.06.2017. Накануне Дня изобретателя и рационализатора в ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» прошла акция «Свежая идея», направленная на дополнительное привлечение работников предприятия к рационализаторской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Акция проходит второй год подряд. Работникам Группы ПАО «ММК» была предоставлена возможность оперативно поделиться своими рационализаторскими идеями и получить подарок. В прошлом году символом акции был выбран апельсин, и всем участникам акции, помимо самих апельсинов, вручали оригинальные сувениры с символикой акции. Символом этой акции стал ананас.
«Всех, кто зарегистрировал свои новаторские предложения на специализированном сайте комбината, наградили экзотическими фруктами и прочими подарками. При подаче одной идеи мы вручали ананас. При подаче двух идей — ананас, блокнот и ручку. При подаче трех идей — ананас, блокнот, ручку и футболку», — рассказывает главный специалист группы по развитию научно-технического центра ПАО ММК Сергей Денисов.
В прошлом году работниками Магнитогорского металлургического комбината было выдвинуто более 6 тыс. рационализаторских предложений. Такая изобретательская активность подвигла создать для работников ММК специальный сайт, на котором сегодня и регистрируются все рацпредложения.
За три часа акции общекомбинатовская база новаторских идей увеличилась на 270 предложений. Шестьдесят работников комбината подали сразу по три рационализаторские идеи.
Акция проходит второй год подряд. Работникам Группы ПАО «ММК» была предоставлена возможность оперативно поделиться своими рационализаторскими идеями и получить подарок. В прошлом году символом акции был выбран апельсин, и всем участникам акции, помимо самих апельсинов, вручали оригинальные сувениры с символикой акции. Символом этой акции стал ананас.
«Всех, кто зарегистрировал свои новаторские предложения на специализированном сайте комбината, наградили экзотическими фруктами и прочими подарками. При подаче одной идеи мы вручали ананас. При подаче двух идей — ананас, блокнот и ручку. При подаче трех идей — ананас, блокнот, ручку и футболку», — рассказывает главный специалист группы по развитию научно-технического центра ПАО ММК Сергей Денисов.
В прошлом году работниками Магнитогорского металлургического комбината было выдвинуто более 6 тыс. рационализаторских предложений. Такая изобретательская активность подвигла создать для работников ММК специальный сайт, на котором сегодня и регистрируются все рацпредложения.
За три часа акции общекомбинатовская база новаторских идей увеличилась на 270 предложений. Шестьдесят работников комбината подали сразу по три рационализаторские идеи.
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