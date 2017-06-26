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Рабочих КГОКа выводят на митинг под предлогом неподтвержденной информации о сокращениях

УрБК, Екатеринбург, 26.06.2017. Во вторник, 27 июня, профсоюзная организация Качканарского горно-обогатительного комбината (КГОК, входит в ЕВРАЗ) проведет митинг против сокращений. Об этом сообщает агентство новостей «Между строк».



Как утверждают организаторы массовой акции, в ближайшее время на предприятии планируется оптимизация, в результате которой штатная численность рабочих КГОКа сократится примерно на 10% — на 500 человек. В самом ЕВРАЗе информацию о сокращениях официально опровергают, а качканарские СМИ возможным бенефициаром протеста называют кандидата в губернаторы от КПРФ Алексея Парфёнова.



«Руководство ЕВРАЗ КГОК считает, что в настоящий момент на предприятии стабильная производственная и социальная ситуация. Управляющий директор ЕВРАЗ КГОК Алексей Кушнарёв регулярно проводит встречи с коллективами в подразделениях. На встречах, как правило, возникает живое конструктивное обсуждение имеющихся на предприятии проблем, рабочие получают ответы руководителя на возникающие у них вопросы. Социального напряжения в коллективе и оснований для оппозиционных выступлений профсоюзного комитета нет. В своем недавнем обращении к коллективу управляющий директор прокомментировал слухи о возможных реорганизациях, которые разносятся по комбинату, в том числе и с привлечением некоторых СМИ. Не исключено, что искусственно расшатываемой ситуацией могут воспользоваться некоторые политические партии в целях продвижения своих предвыборных идей», — комментирует пресс-служба горно-металлургической компании.



На предприятии утверждают, что ни одного документа о предстоящих сокращениях на КГОКе нет. Руководство комбината признает, что в данный момент обсуждается оптимизация работы некоторых подразделений предприятия, в частности, управления по ремонту оборудования комбината (УРОК), но она будет связана с горизонтальным перемещением сотрудников, а не с увольнениями.



«Давайте скажем сразу, что решение о реструктуризации подразделения еще не принято. И если мы УРОК расформируем, то я всех людей оставлю. Я хочу сделать нормальную, работающую механическую службу. Необходимо ремонтников прицепить к каждому цеху, чтобы люди работали в конкретных цехах и знали свое оборудование. Тогда и будет эффективность», — заявил во время встречи с начальниками цехов на прошлой неделе управляющий директор КГОКа Алексей Кушнарёв.

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