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В Екатеринбурге жители поселка Совхозный остались без интернета и телевидения

УрБК, Екатеринбург, 26.06.2017. Несколько сотен жителей Екатеринбурга, проживающих в поселке Совхозный на окраине города, на несколько дней остались без интернета и телевидения. Об этом сообщает Уральская ассоциация операторов связи.



Вечером 20 июня неизвестные повредили волоконно-оптическую линию связи (ВОЛС) сразу нескольких операторов, порезав провода и сбросив со столбов освещения, принадлежащих ЕМУП «Горсвет», сопутствующую инфраструктуру.



«Кто это мог сделать, достоверно неизвестно, но учитывая, что опоры принадлежат муниципальному предприятию, не исключено, что это могли сделать сотрудники ЕМУП «Горсвет». Что характерно, без соответствующего решения суда. Такие действия злоумышленников подпадают под статью 167 УК РФ «Умышленное повреждение чужого имущества», предусматривающую наказание до двух лет лишения свободы», — рассказали в ассоциации.



По словам местных жителей, повреждение ВОЛС рабочими происходило вечером примерно с 18.30 до 20.00 на улице Предельной на отрезке между Мостовой и Полевой. Вероятно, автовышка с рабочими могла попасть в объективы видеорегистраторов проезжающих мимо автомобилей.



Отметим также, что в ходе недавнего урагана в Нижнем Тагиле без связи остались около 30 тыс. жителей. Горожане не могли дозвониться до скорой помощи и МЧС, до своих близких и знакомых.

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