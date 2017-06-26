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«Уральские авиалинии» запускают специальную акцию на полеты в Дубай
26 июнь 2017 (14:54)
УрБК, Екатеринбург, 26.06.2017. Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 23 июня по 16 июля 2017 года установила стоимость билета Екатеринбург — Дубай (ОАЭ) — Екатеринбург от 18 500 руб. в обе стороны, включая все сборы, ручную кладь 5 кг и одно место багажа 23 кг. Акция действует на вылеты с 23 июня по 31 августа, сообщает пресс-служба перевозчика.
«Дубай — это прозрачный Персидский залив, невероятные небоскребы, завораживающая архитектура, нескончаемые дары Востока и уникальный шоппинг. Здесь можно получить золотой загар, отправиться на прогулку к музыкальному фонтану, подняться на Бурдж Халиф или ощутить прохладу снежных гор на настоящем горнолыжном курорте в торговом центре Ski Dubai», — рассказали в пресс-службе.
Напомним, «Уральские авиалинии» выполняют регулярные полеты в Дубай из Екатеринбурга по вторникам. Приобрести билеты по специальной цене можно на сайте авиакомпании www.uralairlines.com, в мобильном приложении UralAirlines, по звонку в колл-центр на номер 8-800-7700-262 или в авиакассах. Количество мест ограничено.
«Дубай — это прозрачный Персидский залив, невероятные небоскребы, завораживающая архитектура, нескончаемые дары Востока и уникальный шоппинг. Здесь можно получить золотой загар, отправиться на прогулку к музыкальному фонтану, подняться на Бурдж Халиф или ощутить прохладу снежных гор на настоящем горнолыжном курорте в торговом центре Ski Dubai», — рассказали в пресс-службе.
Напомним, «Уральские авиалинии» выполняют регулярные полеты в Дубай из Екатеринбурга по вторникам. Приобрести билеты по специальной цене можно на сайте авиакомпании www.uralairlines.com, в мобильном приложении UralAirlines, по звонку в колл-центр на номер 8-800-7700-262 или в авиакассах. Количество мест ограничено.
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