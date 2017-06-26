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Свердловский фонд поддержки предпринимательства сможет выступать поручителем бизнеса по займам инвестиционных фондов

УрБК, Екатеринбург, 26.06.2017. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) подписал соглашение со Свердловским венчурным фондом и Свердловским фондом инвестиций. Об этом сообщает департамент информационной политики губернатора Свердловской области.



Теперь при оформлении инвестиционных займов в государственных региональных фондах предприниматели смогут в качестве обеспечения использовать поручительство СОФПП, что повышает доступность финансовой поддержки для небольших компаний.



Подписание соглашения с региональными инвестиционными фондами — это дополнение давно существующей в Свердловской области программы предоставления поручительств за малый и средний бизнес по кредитам и гарантиям более 40 банков-партнёров.



Напомним, Свердловский венчурный фонд и Свердловский фонд инвестиций были созданы правительством Свердловской области для поддержки инвестпроектов малого и среднего бизнеса. Свердловский венчурный фонд специализируется на наукоёмких проектах, а Свердловский фонд инвестиций — на проектах по развитию промышленных производств. Максимальные инвестиции в один проект для венчурного фонда — 23,4 млн руб., для фонда инвестиций — 34,5 млн руб. Обязательное условие: соинвестирование не менее 50% от суммы инвестиций фонда.



Работа по развитию системы гарантийной поддержки через сотрудничество с различными федеральными и региональными фондами была начата в этом году. Например, недавно областной фонд подписал соглашение с федеральным Фондом развития промышленности. В скором времени планируется начать сотрудничество с Фондом развития моногородов.



Всего на господдержку малого и среднего бизнеса областному фонду в 2017 году было выделено 500 млн руб. Финансовые виды господдержки, которые реализуются в регионе на сегодняшний день: льготные инвесткредиты, предоставление обеспечения по банковским кредитам и гарантиям и микрозаймы. Размер финансовой поддержки для одного предприятия по каждому виду финансовой господдержки разный. Максимальный размер микрозайма — 3 млн руб., льготного инвесткредита — 15 млн руб., поручительства — 50 млн руб.

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