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В Екатеринбурге прекратил работу гастроном «Стокманн»

УрБК, Екатеринбург, 26.06.2017. В Екатеринбурге прекратил свою работу гастроном «Стокманн».



«Гастроном больше не работает в Екатеринбурге. Официально он закрылся с 23 июня 2017 года», — рассказал представитель магазина в ТРЦ «Гринвич».



Напомним, в 2015 году финский ритейлер Stockmann договорился о продаже своих универмагов в России.



Выручка универмагов Stockmann в России за 2014 год составила около 240 млн евро при операционном убытке в 26 млн евро. В результате ритейлер решил сосредоточиться на развитии универмагов в Финляндии и Прибалтике. При этом финский ритейлер сохранит свой бизнес в сфере недвижимости в России и продолжит владеть торговым центром в Петербурге.



Розничный бизнес АО «Стокманн» выкуплен компанией Reviva Holdings Limited, владеющей Debruss — российской франшизой сети международных универмагов Debenhams за 5 млн евро наличными. При этом разовые издержки Stockmann, отраженные в отчетности за IV квартал 2015 года, составят около 75 млн евро по текущему курсу.



В рамках сделки Reviva получил «существенные обязательства по аренде», поскольку ряд магазинов Stockmann располагается на арендованных, а не собственных площадях. Покупатель имел право пользоваться торговой маркой Stockmann в России в течение 2 лет.

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