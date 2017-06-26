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Группа ЧТПЗ поставила продукцию для строительства стадиона «Волгоград Арена»

УрБК, Екатеринбург, 26.06.2017. Группа ЧТПЗ поставила горячекатаные стальные трубы и гнутые стержни для строительства стадиона «Волгоград Арена», который возводится к чемпионату мира по футболу 2018. Об этом сообщает пресс-служба компании.



Компания отгрузила продукцию ЗАО «Курганстальмост» — производителю металлоконструкций стадиона.



Партия включает 85 т стальных труб диаметром 168 мм и толщиной стенки 6 мм (сталь 09Г2С), арки металлоконструкции из трубы-заготовки диаметром 180 мм и толщиной стенки 7 и 8 мм. Продукция изготовлена на Челябинском трубопрокатном заводе и предприятии «Соединительные отводы трубопроводов» (входят в Группу ЧТПЗ). Завод «СОТ» изготовил гнутые стержни данного типоразмера впервые.



«Реализация подобных заказов требует нестандартных подходов и решений, начиная с подготовки конструкторских чертежей и заканчивая технологическим процессом гнутья труб с тонкой стенкой. На сегодняшний день изготовлено 67 изделий, до конца июня заказчику будет отгружена партия из 45 гнутых стержней. Таким образом, «СОТ» полностью обеспечит потребность в арках металлоконструкций этого типоразмера для строительства «Волгоград Арены», — комментирует коммерческий директор Группы ЧТПЗ Денис Приходько.



На «Волгоград Арене» пройдут четыре игры группового этапа чемпионата мира по футболу. Новый стадион международного класса строят на берегу Волги у подножия Мамаева Кургана. Главной особенностью объекта станет самая большая в России вантовая кровля из высокопрочных стальных канатов, по конструкции напоминающая велосипедное колесо. Именно для возведения необычной крыши будут использоваться трубы ЧТПЗ.



Группа ЧТПЗ успешно поставляет продукцию для строительства объектов к чемпионату мира по футболу с 2011 года. Трубы ЧТПЗ использовались при возведении стадионов «Самара Арена», «Мордовия Арена», «Казань Арена», «Открытие Арена» в Москве.

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