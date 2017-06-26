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Фонд имущества Свердловской области провел торги по продаже 31 билборда на ЕКАД

УрБК, Екатеринбург, 26.06.2017. ГКУ СО «Фонд имущества Свердловской области» 23 июня провело аукцион № 8 на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в границах придорожных полос «Екатеринбургской кольцевой автодороги». Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства.



По итогам торгов право сроком на восемь лет в отношении десяти билбордов за 783 тыс. 420 руб. и еще 10 — за 453 тыс. 420 руб. получило ООО «Урало-Сибирское страховое агентство».



Право на заключение договоров на размещение еще шести рекламных щитов на тот же срок за 272 тыс. 052 руб. получило ООО «Рекламная фирма «Ай» (единственный участник).



Также в отношении пяти мест размещения за 226 тыс. 710 руб. единственным участником и победителем торгов признано ООО «Проспект Медиа».

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