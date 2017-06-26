В Екатеринбурге завершился чемпионат AtomSkills-2017, в ходе которого свое профессиональное мастерство продемонстрировали 350 представителей 60 предприятий атомной отрасли. Среди них такие свердловские предприятия Росатома, как Белоярская АЭС (г. Заречный), АО «Уральский электрохимический комбинат» и НПО «Центротех» (г. Новоуральск). Состязания прошли в 19 компетенциях: 12 из них входят в перечень WorldSkills, а семь — отраслевые специальности. Оценивали работу участников более 400 опытных экспертов.Основная часть конкурсных испытаний прошла в международном выставочном центре «Екатеринбург-Экспо», однако в компетенции «Дозиметрист» участники соревновались на площадке АО «УЭХК».«Проведение отраслевого чемпионата AtomSkills на территории Свердловской области особенно важно, учитывая присутствие крупных предприятий Росатома в нашем регионе, их важную роль в экономике и социальной сфере», — отметил глава региона Евгений Куйвашев.Напомним, AtomSkills — отраслевой чемпионат рабочих и инженерных профессий атомной индустрии, который проводится на основе методики WorldSkills. Он объединяет все конкурсы профессионального мастерства, проводимые в отрасли, в единую систему подготовки и оценки профессионализма людей ключевых для «Росатома» профессий. Впервые чемпионат состоялся в 2016 году, в нем участвовали 200 работников предприятий атомной отрасли и 200 экспертов. Соревнования проводились в 10 компетенциях.Генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии Алексей Лихачев подчеркнул, что состязание уже получило прописку в Свердловской области.«Второй раз чемпионат AtomSkills проходит в столице Урала. В ноябре четвертый год подряд национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech-2017 также пройдет в Екатеринбурге. Это место, где живут гостеприимные и дружелюбные люди», — пояснил Алексей Лихачев.По словам губернатора региона, для Свердловской области проведение чемпионатов по методике WorldSkills важно с точки зрения роста производительности труда, продолжения процессов модернизации производства, внедрения новых технологий, роста общественного интереса к рабочим и инженерным профессиям.«Кроме того, это реальный механизм реализации нашей программы «Пятилетка развития», цель которой — вывести наш регион в первую тройку российских лидеров, улучшить качество жизни уральцев», — сказал Евгений Куйвашев.Помимо конкурсной программы, в рамках мероприятия состоялось подписание трехстороннего соглашения между Госкорпорацией «Росатом», НИЯУ МИФИ и Союзом WorldSkills Russia o проведении демонстрационных экзаменов как формы аттестации для выпускников колледжей. При этом Росатом как работодатель готов признать данную форму аттестации при приеме на работу.Кроме того, в дни состязаний в «Екатеринбург-Экспо» атомщики организовали различные познавательные мероприятия для студентов и школьников. В частности, «Фабрика Junior» из УЭХК представила уникальный квест-тренинг, обучающий инструментам бережливого производства.На церемонии закрытия чемпионата были награждены победители всех 19 номинаций. В их число вошли и представители предприятий Свердловской области. Так, сотрудники Уральского электрохимического комбината получили золотые медали в номинациях «Лабораторно-химический анализ» и «Промышленная автоматика». Работники НПО «Центротех» взяли первые места в номинациях «Электроника» и «Инженер-конструктор». Электрослесарь Белоярской АЭС оказался лучшим в «Сетевом и системном администрировании».Следует отметить, что победители и призеры чемпионата в возрастной категории до 28 лет получают возможность войти в состав отраслевой сборной для участия в WorldSkills Hi-Tech 2017 — национальном чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности, который состоится 3-7 ноября этого года в Екатеринбурге.