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ЮУТПП проведет в Челябинске семинар для предпринимателей по вопросам банкротства

26 июнь 2017 (13:07)

УрБК, Екатеринбург, 26.06.2017. Комитет Южно-Уральской торгово-промышленной палаты (ЮУТПП) по развитию предпринимательства, работе с предприятиями малого и среднего бизнеса 27 июня проведет бесплатный семинар для предпринимателей «Банкротство индивидуальных предпринимателей и реструктуризация долга. Способы сохранения бизнеса».

Мероприятие пройдет с 14.00 до 16.00 в ЮУТПП по адресу: г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 56 (актовый зал). Регистрация участников начнется в 13.30.

Участники семинара обсудят вопросы, связанные с процедурой банкротства. Среди них — основания для признания несостоятельности индивидуальных предпринимателей, особенности подачи заявлений, алгоритм действий, расходы по делу о банкротстве и другие.

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