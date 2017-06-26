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В Екатеринбурге доля иномарок в автопарке составляет 70%

УрБК, Москва, 26.06.2017. Количество иностранных автомобилей в автопарке Екатеринбурга достигло 327,2 тыс. автомобилей, что составляет 70% от общего количества машин в городе. Об этом сообщает «Автостат».



Всего на сегодняшний день в Екатеринбурге зарегистрировано 446,5 тыс. автомобилей.



Согласно результатам исследований аналитиков, самый большой парк иномарок находится в Москве — немногим более 3 млн единиц. Учитывая, что в столице всего числится около 3,8 млн легковых автомобилей, то доля иномарок в парке составляет 80%. Практически такой же показатель отмечен в Санкт-Петербурге — 79,6%.



В Нижнем Новгороде и Казани иномарок зарегистрировано больше, чем в Красноярке и Ростове-на-Дону, но их доля в парке меньше. Так, в Нижнем Новгороде она составляет 68,9%, а в Казани — 67,3%. Чуть меньше доля иномарок в Уфе и Перми (67% и 66,8% соответственно). В Челябинске, Омске и Воронеже она тоже превосходит отметку 60%.



Учитывая тот факт, что в среднем по стране доля иномарок в парке легковых автомобилей составляет 59%, получается, что только в двух городах-миллионниках данный показатель ниже общероссийского. Это Волгоград (58,8%) и Самара (57,2%).



Как отмечают аналитики агентства «Автостат», высокая доля иномарок в большинстве крупнейших городов во многом обусловлена более высоким уровнем жизни, чем в целом по России.

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