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В Качканаре за разбойное нападение на ювелирный магазин осужден мужчина

УрБК, Екатеринбург, 26.06.2017. Житель Качканара Иван Костров осужден на 9 лет лишения свободы за разбойное нападение на ювелирный магазин. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Судом установлено, что 30 августа 2016 года подсудимый, работая охранником в магазине «Алмаз» в Качканаре, в конце рабочего дня, воспользовавшись тем, что в помещении осталась одна заведующая, применил к ней насилие, нанеся ей телесные повреждения, в том числе используя служебный электрошокер.



Он связал ее руки и ноги скотчем, а затем, сложив в свою сумку денежные средства и ювелирные изделия из сейфа и витрины магазина, скрылся в неизвестном направлении. Общая сумма похищенного составила более 9 млн руб.



Уже 1 сентября 2016 года подсудимый был задержан сотрудниками полиции в Екатеринбурге. Часть похищенных ювелирных изделий и денежных средств была обнаружена и изъята.



Суд приговорил И. Кострова к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и обязал выплатить потерпевшей стороне ущерб на общую сумму более 5 млн руб.

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