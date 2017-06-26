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Возбуждено уголовное дело по факту хищения 25 млн руб. при реконструкции Уральского учебного центра МЧС России

УрБК, Москва, 26.06.2017. По факту хищения почти 25 млн руб. при реконструкции Уральского учебно-спасательного центра МЧС России возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Главной военной прокуратуры (ГВП).



«Военной прокуратурой Челябинского гарнизона установлено, что гендиректор ООО «Руслайн М» и бывший главный инженер ФКУ «Управление капитального строительства МЧС России» подготовили фиктивные акты сдачи-приемки работ по госконтракту на реконструкцию объектов Уральского учебно-спасательного центра МЧС России. На основании этого на счет подрядчика необоснованно были перечислены и похищены 24,9 млн руб.», — говорится в сообщении.



По материалам военных прокуроров следственным управлением МВД России по Озерску Челябинской области возбуждено и расследуется уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Как отметили в ГВП, «принимаются меры к взысканию ущерба с недобросовестного подрядчика».

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