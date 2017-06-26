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Меткомбанк запустил кобрендинговый проект с музеем Фаберже

УрБК, Екатеринбург, 26.06.2017. ПАО «Меткомбанк» и первый в России (негосударственный) частный музей федерального масштаба — музей Фаберже в Санкт-Петербурге — запустили кобрендинговый проект, в рамках которого банком выпущена линейка карт Visa с уникальным дизайном — изображением шедевров Пасхальной коллекции Карла Фаберже. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.



Проект призван познакомить розничных клиентов банка с экспонатами, которые сегодня можно увидеть на постоянной экспозиции музея.



Кроме того, для держателей премиальных кобрендинговых карт действует программа лояльности — при посещении постоянной экспозиции музея Фаберже клиентам Меткомбанка возвращается полная стоимость билета. Для участия в программе достаточно просто приобрести билет на экскурсию в музей с помощью кобрендинговой карты, и банк в течение нескольких рабочих дней вернет полную стоимость покупки.



«На протяжении нескольких лет наш банк выступает серебряным партнером музея Фаберже в Санкт-Петербурге. Мы рады, что наше сотрудничество вышло на новый уровень: запущен кобрендинговый проект — выпуск банковских карт с эксклюзивным дизайном, которые позволяют нашим клиентам знакомиться с шедеврами ювелирного искусства», — сообщил председатель правления ПАО «Меткомбанк» Дмитрий Торбенко.

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